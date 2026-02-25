وجاءت تصريحات ويتكوف خلال لقاء مغلق مع مانحين في واشنطن، قبل يومين من الجولة المرتقبة من المحادثات النووية في جنيف.

لماذا يهم الأمر؟

كان ترامب ومنتقدو الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أبرمته إدارة باراك أوباما، يعتبرون " بنود انتهاء الصلاحية " إحدى أبرز ثغراته، إذ نص الاتفاق على أن تنتهي معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني تدريجيا بين 8 و25 عاما من توقيعه، رغم تعهد طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

واستبعاد هذه البنود من أي اتفاق جديد قد يمنح ترامب فرصة لتقديمه داخليا على أنه نسخة "أكثر صرامة" من اتفاق أوباما، وفق "أكسيوس".

ما الذي يدور خلف الكواليس؟

نقلت مصادر عن ويتكوف قوله: "نبدأ مع الإيرانيين من فرضية أنه لا توجد بنود انتهاء صلاحية. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فرضيتنا هي: عليكم الالتزام لبقية حياتكم".

وأشار أيضا إلى أن المفاوضات الحالية تركز على الملف النووي، لكن في حال التوصل إلى اتفاق، تسعى الإدارة الأميركية إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك دول إقليمية في تلك المحادثات.

وتركز المحادثات الجارية على مسألتين رئيسيتين:

قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.

مصير مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب.

ويُعد مطلب طهران مواصلة التخصيب داخل البلاد إحدى أبرز العقبات في المفاوضات، رغم حديث مسؤولين أميركيين عن إمكانية قبول "تخصيب رمزي" بشروط صارمة تمنع تطوير سلاح نووي، حسب "أكسيوس".

ضغوط ومهلة أخيرة

وبحسب مسؤولين أميركيين، تتعرض إيران لضغوط من وسطاء إقليميين، لدفعها نحو اتفاق يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف الخميس، لبحث مقترح تفصيلي صاغته طهران.

وقال مصدر مطلع إن القيادة السياسية في إيران وافقت على المقترح، لكن لم يتضح ما إذا كان قد سُلّم رسمياً إلى الجانب الأميركي.

ويُنظر إلى اجتماع جنيف على أنه فرصة أخيرة لتحقيق اختراق دبلوماسي، في ظل تأكيد ترامب تفضيله الحل الدبلوماسي، مع إشارته في الوقت نفسه إلى امتلاك "خيارات أخرى" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.