وفي خطاب ألقاه في الكنيست، قال مودي: "نحن نشعر بألمكم، ونشارككم أحزانكم. الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد.. لا يمكن لأي قضية أن تبرر قتل المدنيين".

ووصل رئيس الوزراء الهندي، الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين ترمي إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع، رغم انتقادات صادرة في نيودلهي لهذا التقارب بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الثانية لمودي إلى إسرائيل منذ توليه رئاسة الوزراء.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله في مطار بن غوريون، ومع الرئيس إسحق هرتسوغ.

وقد عززت نيودلهي في السنوات الأخيرة تدريجا شراكتها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

من جهته، أعرب نتنياهو عن أمله في أن تندرج "العلاقة الخاصة التي بُنيت خلال السنوات الماضية" في إطار "تحالفات جديدة" في مواجهة أعداء مشتركين "متشددين".

وتربط الهند وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية منذ عام 1992.