وأضاف فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا.. وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

وأضاف: "لا يمكن السماح لأكثر الأنظمة جنونا وسوءا في العالم بامتلاك أسلحة نووية.. لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا".

وزاد فانس أن "منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو الهدف العسكري الأسمى إذا اختار الرئيس المسار العسكري".

وأكد أن "المسار الدبلوماسي هو المفضل، ونريد الوصول إلى وضع لا تقدر فيه إيران على إرهاب العالم نوويا".

وشدد فانس على أن ترامب مصرّ على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء بالدبلوماسية أو "بأدوات أخرى".

وأوضح نائب رئيس الأميركي أن بلاده ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران "لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".

ومن المرتقب أن يعقد المسؤولون الإيرانيون والأميركيون الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بجنيف بسويسرا، الخميس.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة".

وتابع: "ستستأنف طهران المحادثات بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل وموصوف في أقصر وقت ممكن".

وفي الجانب الأميركي سيترأس الوفد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتصر الإدارة الأميركية على ضرورة تقديم إيران لتنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو تقييده، لتفادي أي عمل عسكري أميركي محتمل.

ونشرت واشنطن قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية، فيما وضعت طهران أنظمة دفاعها في أهبة الاستعداد.