وقال عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة".

وتابع: "تستأنف طهران المحادثات بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله: "نرى آفاقا إيجابية بشأن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.. سيحضر عراقجي غدا في جنيف".

وأضاف: "لقد حاولنا، بتوجيه من المرشد الإيراني، أن ندير الأوضاع بطريقة تُبعد أجواء الحرب عن البلاد".

ونشرت ‌الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسبا لشن ‌ضربات محتملة ‌على البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 فبراير ⁠الجاري إنه سيمنح طهران ⁠مهلة تتراوح بين 10 ⁠و15 يوما للتوصل إلى ​اتفاق.

وقال ⁠مسؤول أميركي ​كبير، الإثنين، إن المحادثات ستعقد ​يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي خطاب حالة الاتحاد، أكد ترامب أنه يُفضل الحل الدبلوماسي، متهما إيران بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس": "كل ما يدّعونه بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارا لأكاذيب كبرى".