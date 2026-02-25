وقال ساعر: "إن المزايا التي توفّرها إسرائيل للمصالح الأميركية وللأمن القومي للولايات المتحدة هائلة. وكما أنه ليس لدينا صديق وحليف أفضل في العالم من الولايات المتحدة، فليس للولايات المتحدة صديق وحليف أقوى في هذه المنطقة وربما في العالم من إسرائيل".

وتابع: "إسرائيل هي أصلٌ استراتيجي لكل حلفائها، ولا سيما للولايات المتحدة. وأود أيضا أن أذكّر وأعبّر عن تقديري للقرار المهم لسفارة الولايات المتحدة بتوسيع خدماتها القنصلية إلى مستوطنة عفرات، في الضفة الغربية".



وقال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، ⁠إن الولايات المتحدة ستقدم خدمات جوازات السفر هذا الأسبوع في مستوطنة بالضفة الغربية، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤولون قنصليون أميركيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين في الأراضي المحتلة.



وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري.

وتعترض إسرائيل على أن المستوطنات غير قانونية، ويدعو كثيرون من اليمين الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية.



ووافقت الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الشهر على تدابير تسهل على المستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

عشرات الآلاف من الأميركيين ‌يعيشون بالضفة الغربية

قال الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، إنه يعارض ضم إسرائيل الضفة الغربية. لكن إدارته لم تتخذ أي إجراءات لوقف نشاط الاستيطان، الذي تقول جماعات حقوقية إنه ازداد منذ توليه منصبه العام الماضي.



وذكرت السفارة الأميركية في القدس في منشور على إكس أنه في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى جميع الأميركيين في الخارج "سيقدم الموظفون القنصليون ‌خدمات جوازات السفر الروتينية في إفرات يوم الجمعة ‌27 فبراير"، في إشارة إلى ⁠مستوطنة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت السفارة إنها تعتزم تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفي مستوطنة بيتار عيليت بالقرب من بيت لحم، وفي مدن داخل إسرائيل مثل حيفا.



وتقدم الولايات المتحدة خدمات جوازات السفر والخدمات القنصلية في ⁠سفارتها بالقدس وكذلك في مكتبها ‌الفرعي في تل أبيب.

ويقدر عدد المواطنين الأميركيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية بعشرات الآلاف.