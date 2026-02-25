وبحسب التقارير، تم نقل الصحفي إلى سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية، وهو السجن الذي يواجه انتقادات دولية متكررة بشأن أوضاع الاحتجاز داخله، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المؤسسة "تضع سلامة موظفيها على رأس أولوياتها"، مضيفًا أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تقديم مزيد من التفاصيل".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، ماساناو أوزاكي، أن طوكيو تلقت تأكيدًا باحتجاز مواطن ياباني في طهران بتاريخ 20 يناير، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

وأضاف أوزاكي أن الحكومة اليابانية "تحث بشدة الجانب الإيراني على الإفراج السريع عن الشخص المعني"، مؤكدًا أن طوكيو على تواصل مع المحتجز وعائلته وتقدم لهم الدعم اللازم.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر دبلوماسي متصاعد بين إيران وعدد من الدول الغربية والآسيوية على خلفية قضايا تتعلق باحتجاز رعايا أجانب.