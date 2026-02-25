وأضاف بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".

وتابع: "تُستخدم هذه القاعدة الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني".

وأوضح: "ما يُزعم حول البرنامج النووي الإيراني، وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".

خطاب حالة الاتحاد

وخلال خطاب حالة الاتحاد ​أمام الكونغرس، تطرق الرئيس الأميركي بإيجاز إلى حججه لشن هجوم محتمل على إيران، قائلا ⁠إنه لن يسمح لأكبر راع للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.

وعلى الرغم من الحشد الهائل للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، لم يوضح ترامب بشكل كاف للرأي العام الأميركي الأسباب وراء دفعه الولايات المتحدة إلى أقوى عملياتها العسكرية ضد إيران منذ ثورتها عام 1979.

وأشار ترامب في خطابه إلى دعم طهران لجماعات مسلحة وقتلها للمتظاهرين وبرامجها الصاروخية والنووية باعتبارها تهديدات للمنطقة والولايات المتحدة.

وقال الرئيس ​الجمهوري بعد حوالي 90 دقيقة من خطابه السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب: "لم ينشر النظام (الإيراني) ووكلاؤه القتلة سوى الإرهاب والموت والكراهية".

واتهم إيران باستئناف برنامجها النووي والعمل على ‌صنع صواريخ ستكون "قريبا" قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، واتهمها أيضا بالمسؤولية عن تفجيرات قتلت جنودا ومدنيين أميركيين.

وتقول وسائل الإعلام الإيرانية إن طهران تعمل على تطوير صاروخ قادر على الوصول ‌إلى أميركا الشمالية.

وطغت على الفترة التي سبقت ‌خطاب ترامب عمليات تعزيز القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط والاستعدادات لصراع محتمل مع إيران قد يستمر لأسابيع إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لحل النزاع طويل الأمد حول برنامجها النووي.

وعبر ترامب مرارا عن إحباطه من فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في خطابه "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية، 'لن نمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وتقول إيران إن أبحاثها النووية مخصصة لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية.

وانتقد ترامب ‌حكومة طهران لمقتل آلاف المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لها في ‌الشهر الماضي. والرقم المحدد الذي ذكره، ⁠وهو 32 ألف قتيل، أعلى بكثير من معظم التقديرات العامة.