كما حطم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي لخطاب رئاسي امام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في مارس الماضي عندما ألقى خطابا سنويا لا علاقة له بحالة الاتحاد.

"العصر الذهبي" لأميركا

وخلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، قال ترامب إن "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، ساعيا إلى إضفاء هالة من النجاح في لحظة حاسمة لرئاسته وللحزب ​الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وقال بعد صعوده إلى المنصة ⁠وسط هتافات "أميركا، أميركا" من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري بينما وقف الديمقراطيون في صمت تام: "أمتنا عادت. أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى".

ويحمل الخطاب أهمية بالغة بالنسبة لترامب في ظل تراجع شعبيته وتزايد المخاوف بشأن إيران ومعاناة الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

ويتيح ​الخطاب الذي يبثه التلفزيون فرصة لترامب لإقناع الناخبين بإبقاء الجمهوريين في السلطة، لكنه يأتي في وقت يواجه فيه ظروفا سياسية صعبة في الداخل والخارج. ‌

وهذا هو ثاني خطاب له في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض.

أبرز ما قاله ترامب

استهل ترامب خطابه بالحديث عن الاقتصاد، معلنا أن التضخم "يتراجع بشدة" رغم أن ‌أسعار المواد الغذائية والإسكان والتأمين والمرافق لا ‌تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

كما تفاخر ⁠ترامب بكل "الانتصارات" التي حققتها البلاد قبل أن يقدم فريق الهوكي الأميركي للرجال، الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الأحد.