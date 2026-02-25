وكان النائب عن ولاية تكساس، آل غرين، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الكونغرس، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أميركا أميركا أميركا".

وسبق أن طرد غرين من مبنى الكابيتول قبل عام بعد ترديده هتافات معارضة لترامب في موقف مشابه.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد انتقد في وقت سابق من هذا الشهر "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، تعليقا على منشور على حساب ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.

وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشيال في 5 فبراير استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وفي ختام المقطع الذي يروج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.