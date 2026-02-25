وقال ترامب: "ورثت مستويات تضخم عالية حينما توليت الرئاسة، ولكن بعد أشهر نشهد الآن تحولا عظيما ومفصليا".

واتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي بالتسبب في ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وأضاف: "أنهينا البطالة في الولايات المتحدة، كما أن التضخم يتهاوى في بلادنا والرواتب ترتفع".

وتابع قائلا: "خفضت التضخم لأدنى مستوى في 5 سنوات".

وأكد ترامب أن إدارته "نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات".

وأشار ترامب أيضا إلى حصول الولايات المتحدة على أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الرسوم الجمركية التي فرضها "كانت أفضل من فرض ضريبة على الأميركيين".

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم بأنه "مؤسف جدا"، مضيفا أن "اتفاقياتنا التجارية ستبقى سارية المفعول بموجب قوانين بديلة معتمدة ومجربة".

ووعد ترامب في خطابه بخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والمنازل، قائلا: "أعمل على إنهاء التضخم في أسعار الأدوية وهو أمر لم يحدث من قبل رغم محاولة رؤساء سابقين".

وحسبما ذكر ترامب في خطابه: "نبلغ شركات التكنولوجيا الكبرى بوجوب توفير احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".

وأعلن ترامب على حد قوله رسميا "حربا على الاحتيال والفساد سيقودها نائب الرئيس الأميركي".

وأوضح أن "الحكومة الفيدرالية ستطابق العام المقبل مساهمات التقاعد للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم مثل هذه الخطط".





