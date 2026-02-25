شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن والهجرة داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن بلادنا "عادت أقوى من أي وقت مضى"، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".
وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة. وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".
وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا".
وأكد ترامب أن "نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية".
وهذا هو ثاني خطاب لترامب في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض.