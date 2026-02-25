وقال ترامب إن بلادنا "عادت أقوى من أي وقت مضى"، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة. وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا".

وأكد ترامب أن "نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية".

وهذا هو ثاني خطاب لترامب في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض.