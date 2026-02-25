ويتيح الخطاب الذي سيبثه التلفزيون في وقت الذروة فرصة لترامب لإقناع الناخبين بإبقاء الجمهوريين في السلطة، لكنه يأتي في وقت يواجه فيه ظروفا سياسية صعبة في الداخل والخارج.

وهذا هو ثاني خطاب للرئيس ترامب في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويأتي هذا الظهور بعدما شهدت إدارته أياما عصيبة صدر خلالها قرار المحكمة العليا بإبطال نظام الرسوم الجمركية، الذي فرضه ترامب على دول العالم، وبيانات جديدة أظهرت أن الاقتصاد تباطأ أكثر من المتوقع بينما تسارعت وتيرة التضخم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ‌إن الفكرة الرئيسية لخطاب ترامب ستكون "أميركا في عامها 250: قوية ومزدهرة ومحترمة"، في إشارة إلى الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة التي ستحل هذا العام.

وذكر المسؤول أن ترامب سيعلن عن خطة ‌تلزم شركات التكنولوجيا بدفع تكاليف كهرباء أعلى في ‌المناطق التي تبني فيها مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يشعر فيه الأميركيون بقلق إزاء الأسعار.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس سيضع خطة لتعزيز الآفاق الاقتصادية للأميركيين العاملين.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب، الذي أبدى بوضوح رغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام وأنشأ "مجلس السلام"، يقترب شيئا فشيئا على ما يبدو من صراع عسكري مع إيران بشأن برنامجها النووي بعدما نقل سفنا حربية إلى الشرق الأوسط ووضع خططا قد تشمل ‌تغيير الحكومة.

الملف الإيراني والحرب الأوكرانية

قد يتيح الخطاب لترامب فرصة لعرض حججه ‌أمام الجمهور لتأييد التدخل العسكري في إيران لأول ⁠مرة.

وحسبما قال مسؤولان في البيت الأبيض، تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، فإن ترامب سيعرض خططه بشأن إيران لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وأوضح المسؤولان أن ترامب سيشيد أيضا بسجله في التوسط في اتفاقات سلام.

وسيتحدث ترامب في الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي سيسلط الضوء على أنه لم يوقف الحرب التي قال ذات مرة إن بمقدوره وقفها "في غضون 24 ساعة".

ومن ⁠المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى قرار المحكمة ‌العليا بشأن الرسوم الجمركية ويقول إن المحكمة أخطأت، ويلفت الانتباه إلى قوانين بديلة يمكنه استخدامها لإعادة فرض معظم الرسوم.

وحسبما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض فإن ترامب "سيعلن الانتصار في مجال الاقتصاد"، وهي رسالة من المستبعد أن تلقى ترحيب مشرعين جمهوريين سيترشحون لإعادة انتخابهم.

ويرى مسؤولون أن ترامب سيقول إنه ورث اقتصادا ضعيفا من سلفه الديمقراطي جو بايدن، وإن الديمقراطيين بالغوا في تقدير المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف.

وسيشير ترامب بحسب المسؤولين إلى مكاسب البورصة واستثمارات القطاع الخاص والتشريعات التي سنّها لخفض الضرائب باعتبارها أدلة على أنه ساعد الاقتصاد.

كما أنه سيتحدث أيضا ⁠عن سياساته الصارمة على الحدود وحملته لترحيل مهاجرين رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأميركيين يعتقدون أن إدارته تمادت في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

وأفادت أماندا ماكي، وهي خبيرة من الجمهوريين ومرشحة سابقة للكونغرس عن فلوريدا بأن "هذه هي الفرصة الوحيدة التي سيكون فيها الرئيس محط أنظار العالم كله للاستماع إلى ما سيقوله، وهي فرصته لتلخيص كل ما فعله دون الخروج عن النص".

وكان ترامب، الذي يميل إلى الارتجال، قد ذكر الإثنين أن الخطاب سيكون طويلا.

كذلك قال مسؤولون في البيت الأبيض إن خطاب هذا العام صيغ بما يترك مجالا للارتجال.