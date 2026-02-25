وقالت "بلومبيرغ" إن تكثيف "الناتو" تركيزه الاستخباراتي على إيران، يتم عبر زيادة طلعات طائرات الإنذار المبكر "أواكس" المتمركزة في تركيا، وذلك مع تصاعد احتمالات حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد طهران.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن وتيرة الرحلات الجوية من قاعدة قونية في وسط الأناضول لمراقبة إيران، ارتفعت بشكل ملحوظ، في ظل استعدادات لاحتمال تنفيذ ضربات أميركية قد تهدف إلى دفع طهران لتقديم تنازلات، خصوصا بشأن برنامجها النووي، مع احتمال توسع الهجوم إذا رفضت إيران ذلك.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الجيش الأميركي حشد قوات كبيرة في الشرق الأوسط، تشمل حاملتي طائرات ومقاتلات، بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران، بالتوازي مع جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول أوائل مارس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بحسب تقدير في جهاز الأمن الإسرائيلي، بأن الهجوم على إيران أمر محسوم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران "سيحدث قريبا جدا".

ورغم أن إيران ترزح تحت نيران أزمة داخلية وتعيش أضعف حالاتها، إلا أنها ما زالت تملك قوة نارية كبيرة ستمكنها من إلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وتعطيل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل صراع طويل الأمد ردا على أي هجوم عسكري أميركي، وفقا لمسؤولين وخبراء.

وحسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الثلاثاء، عن المسؤولين أن الرد الفعلي العسكري الإيراني أصبح عنصرا أساسيا في تفكير الرئيس ترامب بشأن قصف طهران، خاصة في مناقشاته مع حلفائه في الشرق الأوسط.

ويرى مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أن الرد الإيراني على أي عمل عسكري محتمل سيكون مختلفا تماما عن رد يونيو الماضي، خاصة إذا اعتقد الإيرانيون أن النظام مهدد بالسقوط.

وأوضح خبراء أن إيران تملك 3 طرق للرد على الولايات المتحدة وحلفائها المحتملين: ضربات صاروخية، الهجمات عبر الوكلاء مثل حزب الله والحوثيين، أو تنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية يوم الخميس، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن على إيران تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك التخلي عن تخصيب اليورانيوم، لتفادي عمل عسكري أميركي محتمل.

وأكدت تقارير صحفية أن ترامب يدرس مجموعة من الخيارات العسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، منها ضربات "محدودة" تصادف مواقع نووية وصاروخية، أو هجوم أوسع يهدف إلى إضعاف النظام أو إسقاطه.