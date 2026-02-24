واُختتم الاستطلاع الذي استمر ستة أيام الإثنين، أي قبل ⁠إلقاء الرئيس البالغ من العمر 79 عاما خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

ووصف 61 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ترامب بأنه "بات متقلبا مع تقدمه في السن".

ووصفه نحو 89 بالمئة من الديمقراطيين و30 بالمئة من الجمهوريين و64 بالمئة من المستقلين بذلك أيضا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل إن نتائج الاستطلاع كانت مثالا على "روايات زائفة ويائسة" وأن "ذهن ترامب المتقد وطاقته التي لا تضاهى وسهولة الوصول إليه تاريخيا" ميزته عن سلفه في المنصب، ‌الديمقراطي جو بايدن.

ولم تتغير شعبية ترامب الإجمالية كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أبدى نحو 40 بالمئة من المشاركين في أحدث استطلاع للرأي عن رضاهم عن أداء ترامب ‌في منصبه، بزيادة نقطتين مئويتين عن بداية ‌الشهر الجاري.

ورغم أنه بدأ ولايته بتصنيف أعلى على نحو ملحوظ بلغ 47 بالمئة، فإن شعبيته ظلت قريبة من مستواها الحالي منذ أبريل، بفارق نقطة أو اثنتين فقط.

تقدم القيادة السياسية الأميركية في السن

يعتقد معظم الأميركيين أن القيادة السياسية للولايات المتحدة متقدمة في السن بشكل عام.

وأيّد نحو 79 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبارة مفادها أن "المسؤولين المنتخبين في واشنطن متقدمون في السن ‌لدرجة لا تمكنهم من تمثيل معظم الأميركيين".

ويبلغ متوسط العمر ‌في مجلس الشيوخ نحو 64 عاما ⁠وفي مجلس النواب 58.

وكان المشاركون المنتمون للحزب الديمقراطي أكثر ميلا قليلا للمطالبة بساسة أصغر سنا، إذ قال 58 بالمئة منهم إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر(75 عاما) كبير في السن جدا لشغل منصب حكومي.

وتولى ترامب منصب الرئيس لولاية ثانية في يناير 2025 عن عمر ناهز 78 ⁠عاما، ليصبح بذلك أكبر رئيس سنا ‌في التاريخ يوم تنصيبه.

ومنذ ذلك الحين، كشف عن سياسات ومقترحات جديدة بوتيرة متسارعة، وأمر بفرض رسوم جمركية شاملة على ⁠الواردات من عشرات الدول ونشر ضباط اتحادين ملثمين في جميع أنحاء البلاد لقمع الهجرة غير الشرعية.

العمر والوزن وسلفه ⁠بايدن

يرجع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في معظمه إلى أن سلفه في البيت الأبيض، الديمقراطي جو بايدن، اُعتبر على نطاق واسع بأنه يعاني من تراجع في القدرات الذهنية مع تقدمه في السن خلال توليه منصبه.

⁠وأنهى بايدن ولايته عن عمر ناهز 82 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ويتجه ترامب لتحطيم هذا الرقم القياسي، إذ سيبلغ من العمر 80 عاما في يونيو المقبل.

ووفق 45 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع فإنهم سيصفون ترامب بأنه "ذكي وقادر على التعامل مع التحديات"، بانخفاض عن 54 بالمئة في استطلاع رويترز- إبسوس في سبتمبر 2023.

ويرى الجمهوريون أن الرئيس لا يزال يتمتع بذكاء حاد، فقد وصفه81 بالمئة منهم بذلك في أحدث استطلاع، وهي نسبة تكاد لا تختلف كثيرا عن استطلاع 2023.

أما بين الديمقراطيين، فقد تراجعت نسبة من يرون الرئيس قادرا على مواجهة التحديات إلى 19 من 29 بالمئة.

ومن بين ‌الأشخاص غير المنتمين لأي من الحزبين السياسيين، رأى 36 بالمئة أن ترامب ما زال يتمتع بذكاء حاد، نزولا من 53 بالمئة عام 2023.

وشارك 4638 بالغا أميركيا على مستوى الولايات المتحدة في أحدث استطلاع رأي لرويترز- إبسوس، والذي أُجري عبر الإنترنت، وكان هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.