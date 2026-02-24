وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران "سيحدث قريبا جدا".

ورغم أن إيران ترزح تحت نيران أزمة داخلية وتعيش أضعف حالاتها، إلا أنها ما زالت تملك قوة نارية كبيرة ستمكنها من إلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وتعطيل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل صراع طويل الأمد ردا على أي هجوم عسكري أميركي، وفقا لمسؤولين وخبراء.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الثلاثاء، عن المسؤولين أن الرد الفعلي العسكري الإيراني أصبح عنصرا أساسيا في تفكير الرئيس دونالد ترامب بشأن قصف طهران، خاصة في مناقشاته مع حلفائه في الشرق الأوسط.

ويرى مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أن الرد الإيراني على أي عمل عسكري محتمل سيكون مختلفا تماما عن رد يونيو الماضي، خاصة إذا اعتقد الإيرانيون أن النظام مهدد بالسقوط.

وأوضح خبراء أن إيران تملك 3 طرق للرد على الولايات المتحدة وحلفائها المحتملين: ضربات صاروخية، الهجمات عبر الوكلاء مثل حزب الله والحوثيين، أو تنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية يوم الخميس، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن على إيران تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك التخلي عن تخصيب اليورانيوم، لتفادي عمل عسكري أميركي محتمل.

وذكرت تقارير صحفية أن ترامب يدرس مجموعة من الخيارات العسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، منها ضربات "محدودة" تصادف مواقع نووية وصاروخية، أو هجوم أوسع يهدف إلى إضعاف النظام أو إسقاطه.