وأضاف في منشور على منصة إكس: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وجها رسالة إلى الرئيس لمطالبته بعدم توجيه ضربات لإيران في الوقت الراهن، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن ويتكوف وكوشنر، اللذين يقودان المفاوضات مع طهران، يحملان مخاوف مشابهة لتلك التي يحملها قادة عسكريون بشأن شن حرب على إيران.

ومع استمرار الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، أصدر قادة عسكريون تحذيرات لإدارة ترامب من شن حرب على إيران.

ويتزعم هذه الحركة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حسبما كشفت تقارير متطابقة لـ"أكسيوس"، وصحيفتي "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" الأميركيتين.

وبينما تدرس إدارة ترامب شن هجوم على إيران، حذر كين الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين من أن "نقص الذخائر وانعدام الدعم من الحلفاء سيزيدان من المخاطر التي تهدد العملية والأفراد الأميركيين"، وذلك بحسب مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية.

كما حذر كين من "خسائر محتملة في صفوف القوات الأميركية والحليفة، واستنزاف الدفاعات الجوية، وإرهاق القوات".

وصدرت هذه التحذيرات في معظمها عن كين خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين، إلا أن قادة آخرين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أشاروا أيضًا إلى مخاوف مماثلة.

لكن الرئيس الأميركي اتهم وسائل إعلام أميركية بـ"كتابة تقارير خاطئة عن عمد"، مشددًا على أن واشنطن قادرة على إلحاق الهزيمة بطهران "بسهولة" في أي نزاع.

وأكد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أنه من "الخطأ بنسبة 100 بالمئة" القول إن كين "يعارض خوضنا حربًا ضد إيران. الجنرال كين، على غرارنا جميعًا، لا يريد الحرب، لكن إذا اتُّخذ قرار بتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإن ذلك برأيه أمر يمكن الفوز فيه بسهولة".

وذكر ترامب أن كين "لا يعرف سوى شيئا واحدا: الانتصار، وإذا تلقى أمرا بذلك فسيقود المهمة"، لافتًا إلى أن رئيس الأركان لم ينصح بعدم توجيه ضربة لإيران، أو بتوجيه ضربات محدودة النطاق، قال الرئيس إنه قرأ تقارير إعلامية بشأنها.