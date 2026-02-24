وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجيش الروسي سيواصل القتال حتى إنجاز أهداف الحرب.

واعتبر ​الكرملين أن قرار الدول الغربية بالتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا "‌يعني أنه تحول إلى مواجهة ‌أوسع ‌بكثير مع دول نعتقد أنها تسعى إلى سحق ‌روسيا".

وذكر بيسكوف للصحفيين، أن موسكو لا ⁠تزال ‌منفتحة على تحقيق ⁠أهدافها في أوكرانيا عبر ⁠القنوات الدبلوماسية، لكنه ​قال ⁠إنه ليس في وضع يسمح له بتحديد موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من محادثات السلام.