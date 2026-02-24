وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتدمير خمس محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ومستودعان للإمدادات".

وأضافت: "قوات مجموعة الشمال الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية. كما دُمر مستودع ذخيرة و10 مستودعات إمداد".

يأتي هذا فيما دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، اليوم، وفيما تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة والوقود التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".