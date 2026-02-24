وفي خطاب بالفيديو في الذكرى السنوية الرابعة للهجوم العسكري الروسي، صرح زيلينسكي قائلا: "بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب".

وتابع: "دافعنا عن استقلالنا ولم نفقد دولتنا. حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة. نريد سلاما قويا وكريما ودائما".

وتحيي أوكرانيا، الثلاثاء، الذكرى السنوية الرابعة للحرب وسط تضامن من أقوى حلفائها، بينما لا تلوح في الأفق نهاية لأكثر النزاعات فتكا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للمشاركة في إحياء المناسبة، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تزور البلاد للمرة العاشرة منذ بدء الحرب لتؤكد مجددا أن "أوروبا تقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا وخلال هذا الشتاء القاسي".

وأضافت: "(جئت) لإيصال رسالة واضحة إلى الشعب الأوكراني وإلى المعتدي على حد سواء: لن نتراجع حتى إرساء السلام. سلام بشروط أوكرانيا".