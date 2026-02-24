وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تطبيق "تلغرام" إن التفجير وقع قرابة الساعة 12:05 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:05 بتوقيت غرينتش الاثنين) في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات.

وأوضحت أن رجلا اقترب من سيارة دورية كان بداخلها شرطيان مرور، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة قرب المركبة.

وأضافت أن المهاجم لقي حتفه في موقع الانفجار، فيما فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.

وكانت الوزارة قد أعلنت فور وقوع الانفجار أن "ضباط شرطة موسكو، يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون، بتحديد جميع ملابسات الحادث والبحث عن الجاني. حيث نشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث".