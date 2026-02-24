وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن اللجنة المركزية للحزب عينت، الاثنين،كيم يو جونغ، التي كانت تشغل سابقا منصب نائبة مديرة إدارة، في منصب مديرة.

وشهدت العاصمة بيونغ يانغ توافد آلاف من كوادر الحزب للمشاركة في المؤتمر، الذي يضع الخطوط العريضة لسياسات الدولة في مجالات تمتد من الدبلوماسية إلى التخطيط العسكري.

وينظر إلى المؤتمر على نطاق واسع باعتباره محطة مفصلية يرسخ من خلالها كيم جونغ أون إحكام قبضته على السلطة، كما يشكل نافذة نادرة لمراقبة آليات العمل السياسي في الدولة المعزولة.

وتعد كيم يو جونغ من أقرب مساعدي شقيقها ومن أكثر الشخصيات نفوذا في النظام.

ووفق معطيات حكومية كورية جنوبية، فهي واحدة من أبناء الزعيم الراحل كيم جونغ إيل من شريكته الثالثة كو يونغ هوي.

تلقت تعليمها في سويسرا برفقة شقيقها، وشهدت مسيرتها صعودا سريعا منذ تولي كيم جونغ أون السلطة عام 2011.

ومن المتوقع أن يكشف الزعيم الكوري الشمالي، خلال أيام المؤتمر، عن ملامح المرحلة المقبلة من برنامج بلاده للأسلحة النووية.