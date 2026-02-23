وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنه في حال عدم التوصل إليه "فسيكون ذلك يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد على شعبه.

ونفى ترامب وجود أي خلاف بينه وبين رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال دانيال كين، بشأن التعامل مع إيران، واصفا التقارير التي تحدثت عن معارضة عسكرية لأي مواجهة بأنها "أخبار مضللة".

وأضاف أن كين، كغيره من القادة العسكريين، لا يرغب في الحرب، لكنه "يعرف كيف ينتصر إذا طلب منه ذلك"، مشيدا بخبرته ومعرفته بالملف الإيراني.

وأكد ترامب أنه صاحب القرار النهائي في ما يتعلق بأي تحرك عسكري محتمل، مشيرا إلى أنه يفضل الحل الدبلوماسي، "لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون الرد قاسياً".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تحذيرات متكررة من احتمال انهيار مسار التفاهمات الدبلوماسية.