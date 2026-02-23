وأوضحت الصحيفة أن فريقا من المحققين الداخليين في منصة التداول العملاقة بينانس ( Binance) اكتشف أن الإيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.

ووفق الصحيفة، تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية، في انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.

وبعد كشف هذه المعاملات، أبلغ المحققون كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، وفق سجلات الشركة ووثائق أخرى اطلعت عليها نيويورك تايمز.

وفي غضون أسابيع، قامت المنصة بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب الوثائق ومصادر مطلعة على الوضع.

وأرجعت الشركة سبب الفصل إلى مخالفات مثل "انتهاكات بروتوكول الشركة" المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء.