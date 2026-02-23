وقالت إن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يرى في "التخصيب النووي" ركيزة لبقاء النظام وحقا سياديا لا يمكن التنازل عنه.

ووفقا لمصادر مطلعة على مداولات الإدارة الأميركية، سينظر الجانبان في مقترح جديد يتيح مخرجا من الحرب، يسمح لإيران ببرنامج تخصيب نووي محدود للأغراض المدنية.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من واشنطن وطهران في جنيف يوم الخميس المقبل، في ما وصفته المصادر بأنه "محاولة أخيرة" لتفادي التصعيد العسكري.

قال ⁠مسؤول أميركي، الاثنين، إن ​ستيف ويتكوف ‌مبعوث البيت الأبيض ‌وجاريد ‌كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيلتقيان بوفد ‌إيراني يوم ‌الخميس ⁠في جنيف، وذلك في ظل ⁠حشد ‌عسكري ⁠أميركي كبير في ⁠المنطقة ​يهدف إلى ⁠الضغط ​على طهران لتقديم تنازلات ​بشأن برنامجها النووي.

استراتيجية البقاء و"حرب الـ 12 يوما"

وذكرت "نيويورك تايمز" أن القيادة الإيرانية استخلصت دروسا قاسية من "حرب الـ 12 يوما" السابقة. وبحسب مسؤولين، وضعت طهران هيكلية قيادية متعددة المستويات لضمان استمرارية النظام.

وقالت المصادر: "أعدت عدة مستويات قيادية لاستبدال أي شخص قتل. ويهدف هذا إلى ضمان استمرار النظام بعد انتهاء الصراع حتى لو لم ينج خامنئي وغيره من القادة".

ويرى مسؤولون على تواصل مع الطرفين أن استراتيجية ترامب، في حال قرر الضغط على "الزناد"، لا تهدف بالضرورة إلى حرب شاملة، بل إلى توجيه صدمة عنيفة لمركز القرار الإيراني.

وأوضحوا أن الهدف من هذه "الصدمة" هو إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات وهي في حالة ضعف، للقبول بالشروط الأميركية.