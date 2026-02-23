وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الطلاب هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في جامعة طهران، وأحرقوا الأعلام في جامعة الزهراء للبنات، ووقعت مشاجرات في جامعة أمير كبير، وجميعها تقع في العاصمة.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة بدأت في سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأميركية في بيروت.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مرارا بأن "أمورا سيئة للغاية ستحدث" إذا فشلت المحادثات بين البلدين في التوصل إلى اتفاق.

وتريد واشنطن أن تتخلى إيران عن جزء كبير من برنامجها النووي، الذي تعتقد أنه يهدف إلى صنع قنبلة، وأن تحد من مدى صواريخها إلى مسافات قصيرة، وأن تتوقف عن دعم جماعات حليفة لها في الشرق الأوسط.

وعززت واشنطن قواتها في جميع أنحاء المنطقة، مما زاد الضغط على إيران وهي تدرس ردها على مطالب الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأحد، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة "أسفرت عن إشارات مشجعة"، حتى مع توجه حاملة طائرات أميركية ثانية نحو الشرق الأوسط.

ولم يوضح ترامب بالتفصيل تفكيره بشأن أي هجوم محتمل على إيران.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إنه لا يوجد حتى الآن "دعم موحد" داخل الإدارة للمضي قدما في شن هجوم.