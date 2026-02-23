وأشار أردوغان خلال كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى أن هدف تركيا في ظل ما يشهده النظام العالمي من تحولات هو زيادة عدد أصدقائها، مشددا على أن أنقرة لا تسعى إلى تحويل الخلافات إلى عداوات.

وأوضح الرئيس التركي: "إن موقف بلادنا الحازم في مواجهة الأحداث، وموقفها والجريء والصادق والمبدئي، يحظى بمتابعة وتقدير الجميع".

وأردف: "أريد أن يعلم الجميع في منطقتنا هذا الأمر جيدا: في يومنا هذا الذي يشهد النظام العالمي فيه زلازل عنيفة، فإن هدف تركيا الوحيد هو زيادة عدد أصدقائها وكسب أصدقاء جدد".

وتابع أردوغان: "لسنا في صدد السعي لتحويل الخلافات إلى عداوات. ولسنا بصدد حسابات لتوسيع التحالفات أو تعميق المشاكل. وبينما نحترم حقوق السيادة للدول، فإننا نتوقع من الجميع أيضا أن يحترموا حقوقنا وقوانيننا".