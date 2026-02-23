وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "المحكمة العليا (سأستخدم الأحرف الصغيرة لفترة بسبب انعدام الاحترام الكامل!) في الولايات المتحدة منحتني، عن غير قصد ومن دون أن تدري، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، صلاحيات وقوة أكبر بكثير مما كان لدي قبل حكمها السخيف والأحمق والمثير للانقسام دولياً".

وتابع الرئيس الأميركي: "وافقت المحكمة أيضا على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وعددها كبير، ويمكن استخدامها بطريقة أقوى وأكثر حدة، وبغطاء قانوني واضح، مقارنة بالرسوم التي استُخدمت في البداية".

ووصف ترامب المحكمة بأنها قامت "بعمل عظيم لصالح الأشخاص الخطأ"، وطالبها بأن "تخجل من نفسها"، مستثنيا من هجومه 3 قضاة وصفهم بـ "العظماء".

وحذر من أن استمرار المحكمة في إصدار ما وصفه بـ "القرارات السيئة" سيؤدي إلى أضرار بمستقبل الأمة.

والجمعة، ألغت المحكمة العليا الأميركية، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار، الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها على كل الدول تقريبا.