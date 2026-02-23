وذكرت أن الوزراء أبلغوا بأن رؤية ترامب تعتمد على معالجة القضايا العالقة تدريجيا، وهو نهج مماثل لما اتبعه في ملفات دولية أخرى.

وتقتضي الخطة المقترحة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بوصفه القضية الأكثر إلحاحا في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إرجاء ملفات الصواريخ البالستية ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.

وقالت إن مجلس الوزراء يعتبر أن إسرائيل ليست طرفا في المحادثات، لكنها تتأثر بشكل مباشر بنتائجها، وهو ما يحتم عليها مراقبة دقيقة واستعداد لكل سيناريو محتمل.

في غضون ذلك، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين، اجتماعات أمنية تضم دائرة ضيقة من كبار الوزراء والمستشارين لمواصلة مناقشة هذا التطور.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الحديث الدائر حول اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، رافضا "أي مفاوضات تبدأ بإملاءات وتحيزات".

وأكد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي سلطت عليه الضوء وكالة أنباء "فارس"، أن "صياغة أي نص تفاوضي في أي عملية دبلوماسية تتسم بطبيعة مشتركة".

وقال: "نحن الآن بصدد صياغة وجهات نظرنا، ونأمل في عقد جولة أخرى من المحادثات خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، في الاجتماع الذي أعلن عنه (وزير الخارجية عباس) عراقجي".