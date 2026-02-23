ويرى متتبعون أن الإشارة الأولى عن قرب الضربة الأميركية ضد إيران لن تأتي من بيانات البنتاغون الرسمية، بل ربما تأتي من ارتفاع الطلب على البيتزا.

وفي كواليس السياسة الأميركية، لطالما اعتبر تتكرر طلبات توصيل الوجبات السريعة، لا سيما البيتزا، إلى المباني الحكومية الأميركية حتى وقت متأخر من الليل، علامة على أن حدثا كبيرا سيحدث قريبا.

وعادة ما يرتبط هذا "مؤشر البيتزا" بقرب عمليات عسكرية أميركية، خاصة إذا كانت الوجبات متجهة إلى البيت الأبيض أو مبنى وزارة الدفاع (بنتاغون)، إذ يسهر الموظفون لأوقات متأخرة وعادة لا يستطيعون الخروج لتناول العشاء.

وتعود هذه النظرية إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا إلى عام 1983 إبان الغزو الأميركي لغرينادا في البحر الكاريبي، ومرة أخرى عام 1989 قبل الهجوم على بنما للقبض على حاكمها مانويل نورييغا.

وفي المناسبتين شهدت مطاعم البيتزا في واشنطن إقبالا غير معتاد. كما انتشر الحديث عن هذا النمط على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت حرب الخليج الأولى عام 1991.

وفي تصريحات سابقة، قال فرانك ميكس الذي كان يمتلك أكثر من 40 فرعا من سلسلة مطاعم بيتزا في واشنطن، إنه "بينما قد تكون المؤسسات الإخبارية نائمة في الساعة الثانية صباحا، فإن سائقي التوصيل لم يكونوا كذلك".

ويقول مؤيدو "مؤشر البيتزا" إن هذه النظرية مجربة وفعالة، ولا تزال سارية المفعول حتى الآن، حتى إنها ارتبطت بأحداث كبرى حديثة، بما في ذلك مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وعملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

كما ربط هذا المؤشر بعمليات شاركت فيها إسرائيل، فقبل ساعات من بدء حرب الـ12 يوما التي بدأتها ضد إيران في يونيو 2025، أشار مراقبون مجددا إلى نشاط غير معتاد في مطاعم البيتزا في واشنطن خلال ليلة 13 يونيو.

تشكيك في النظرية

ورغم ترجيحات كثيرة لصحة هذه النظرية، فإن قيادة البنتاغون تشكك فيها.

وقال مسؤول كبير سابق في البنتاغون لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "إنها مزيفة لكنها مضحكة".

وعندما سئل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن مدى موثوقية الوجبات السريعة كمؤشر على الأحداث الكبرى، رفض الفكرة واقترح أنه قد يستخدمها لشن حرب نفسية ضد هواة تتبع المعلومات الاستخباراتية.

وقال هيغسيث في وقت سابق: "فكرت في طلب كميات كبيرة من البيتزا في ليالٍ عشوائية لمجرد تضليل الجميع. ففي ليلة جمعة مثلا، عندما ترون عددا كبيرا من الطلبات، قد يكون السبب أنا فقط، عبر تطبيق أُربك النظام بأكمله".

ومن جانب آخر، يجد المحللون أن تتبع منشورات الرئيس الأميركي يعد مقياسا أكثر دقة من مراقبة عمليات توصيل الطعام في وقت متأخر من الليل.