وتعارض كوريا الجنوبية الهجوم العسكري الروسي الشامل لأوكرانيا واستعانتها بجنود من كوريا الشمالية، التي لا تزال سيول في حالة حرب معها من الناحية التقنية.

وشوهدت اللافتة الحمراء والبيضاء والزرقاء والمكتوبة باللغة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت معلقة في السفارة حتى صباح الإثنين، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".

وتزامن تعليقها مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع حرب أوكرانيا، التي تصادف الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان، الأحد: "حافظت حكومة كوريا الجنوبية باستمرار على موقفها وهو أن غزو روسيا لأوكرانيا عمل غير قانوني".

وأضافت: "في هذا السياق، أوضحنا موقفنا للجانب الروسي بشأن عرض لافتة أخيرا على الجدران الخارجية للسفارة الروسية في سيول والتصريحات العلنية التي أدلى بها السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية".

ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في سيول على الفور على طلب "فرانس برس" للتعليق.

ويأتي ذلك عقب تصريحات أدلى بها سفير موسكو لدى كوريا الجنوبية جورجي زينوفييف هذا الشهر، أشاد فيها بالجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون من أجل روسيا.

قال زينوفييف خلال اجتماع مع مراسلين من كوريا الجنوبية، بحسب صحيفة "تشوسون إلبو"، إن "روسيا تدرك جيدا مدى مساهمة القوات الكورية الشمالية في تحرير الجزء الجنوبي من منطقة كورسك من أيدي القوات الأوكرانية".

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ 4 سنوات، ووفق تقديرات كوريا الجنوبية، قتل نحو ألفين منهم.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.

وتقول سيول إن نشر القوات الكورية الشمالية يشكل "تهديدا خطيرا لأمننا القومي"، وبالتالي فإن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا "يجب أن يتوقف".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، إذ انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.