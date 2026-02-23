وبدأ الإضراب مساء الجمعة في سجن "روديو 1" قرب كراكاس، بعد شكاوى من أن القانون لا يشمل عددا من المعتقلين المتهمين بالإرهاب.

وقالت قريبة السجين ناويل أغوستين غايو، وهو شرطي أرجنتيني متهم بالإرهاب، إن "حوالى 214 شخصا من فنزويليين وأجانب يشاركون في الإضراب".

وأضافت ابنة شرطي اعتقل عام 2024 أن السجناء "قرروا بدء الإضراب بسبب نطاق قانون العفو الذي يستثني الكثير منهم".

وكان قانون العفو قد صدر بدفع من الرئيسة الموقتة ديلسي رودريغيز بعد إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو، فيما أعلن رئيس البرلمان أن أكثر من 1500 سجين سياسي تقدموا بطلبات للاستفادة منه.

لكن معارضين انتقدوا القانون، معتبرين أنه يستثني تهما كانت تستخدم لاستهداف خصوم مادورو، ولا يشمل من وجهت إليهم تهم تتعلق بأعمال مسلحة مدعومة من أطراف خارجية.

ويشمل القانون نحو 11 ألف سجين سياسي حصلوا خلال العقود الثلاثة الماضية على إفراج مشروط أو إقامة جبرية.