وعلى الرغم من أن ترامب يقضي غالبا عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه، فإنه كان موجودا في البيت الأبيض أثناء وقوع الحادث.

كما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفقة الرئيس في البيت الأبيض ليلة أمس السبت.

ولم يُكشف عن اسم أو هوية الشخص الذي تم إطلاق النار عليه.

وبحسب الخدمة السرية، فقد "شوهد الرجل عند البوابة الشمالية لمجمع مارالاغو وهو يحمل ما بدا أنها بندقية صيد وحاوية وقود".

وأضاف الجهاز أن عناصر من الخدمة السرية ونائبا من شرطة مقاطعة بالم بيتش أطلقوا النار عليه.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا على طلب للتعقيب على الحادث.

وسبق أن واجه ترامب تهديدات لحياته. فقد أصيب بجروح خلال محاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي في مدينة باتلر في 13 يوليو 2024.

ثم في 15 سبتمبر 2024، أُلقي القبض على رجل كان يحمل بندقية بعدما ترصّد بالقرب من ملعب غولف ترامب في ويست بالم بيتش بينما كان الرئيس يلعب جولة هناك.

وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في وقت سابق من هذا الشهر.