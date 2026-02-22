وذكر المسؤول الأميركي: "المحادثات مع إيران ستعقد في جنيف يوم الخميس".

وأكد وزير الخارجية العماني ذلك، حيث قال على حسابه في منصة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل، مع بذل جهد إيجابي لبذل المزيد من الجهد نحو إتمام الاتفاق".

وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أنه من المرجح أن يلتقي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في جنيف يوم الخميس، مضيفا أن الحل الدبلوماسي مع واشنطن لا يزال في المتناول.

وكان مسؤول أميركي كشف لموقع "أكسيوس"، في وقت سابق الأحد، أن المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد "جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف"، شرط أن تتلقى واشنطن خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحا إيرانيا مفصّلا بشأن اتفاق نووي.

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية تنتظر المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن مبعوثَي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين نصحا ترامب بمنح المسار الدبلوماسي فرصة قبل إصدار أمر بتنفيذ ضربة، يخططان للتواجد في جنيف في 27 فبراير إذا وصل المقترح الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.

وأضاف المسؤول: "إذا قدّمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات تفصيلية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي".

وأكد المسؤول أيضا أن واشنطن وطهران قد تناقشان إمكانية اتفاق مرحلي قبل التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

وبحسب "أكسيوس"، فإن ويتكوف وكوشنر كانا قد طلبا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف الثلاثاء الماضي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم مقترح مكتوب ومفصل خلال أيام.

وكان عراقجي قد قال، الجمعة، إنه سينهي صياغة المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيسلمه لويتكوف وكوشنر بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية في طهران.

وفي سياق متصل، نقل "أكسيوس" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إنه يشعر بالأسف لأن عددا من الأشخاص المحيطين بترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، داعيا الرئيس إلى تجاهل تلك النصائح.

ونقل التقرير عن مستشارين لترامب قولهم إن الرئيس قد يغيّر مساره ويأمر بضربة في أي وقت، إلا أن كثيرين في فريقه يدفعون حاليا باتجاه "الصبر وإتاحة المجال للدبلوماسية".