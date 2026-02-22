وقال ويتكوف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز نقلتها وكالة تاس، إنه متفائل، إلى جانب جاريد كوشنر، بأن المقترحات المطروحة قد تسهم في جمع الطرفين قريبا، وربما تمهّد لاحقا لقمة ثنائية بين بوتين وزيلينسكي، قد تتطور في مرحلة لاحقة إلى اجتماع ثلاثي يضم أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن هناك آمالا في ظهور "أخبار جيدة" بشأن تسوية النزاع خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن بوتين كان "صريحا دائما" خلال لقاءاتهما، ومؤكدا أن فهم موقف موسكو وخطوطها الحمراء كان ضروريا لأي مسار تفاوضي.

وأوضح ويتكوف أنه تعرض لانتقادات بسبب اجتماعه مع بوتين ثماني مرات، لكنه شدد على أن التواصل المباشر ضروري لإنجاح أي اتفاق، قائلا إن تلك اللقاءات كانت مهمة وقد تكتسب أهمية أكبر في المرحلة المقبلة إذا أفضت إلى نتائج ملموسة.