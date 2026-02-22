وأوضح المسؤول أن بلاده يمكن أن تدرس بجدية مقترحات تشمل تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وخفض نسبة نقائه، إضافة إلى إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، شريطة الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وأضاف أن من المقرر عقد جولة محادثات جديدة مطلع مارس، مشيرا إلى أن هذه المباحثات قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مؤقت، في حال نجح الطرفان في تضييق فجوة المواقف بينهما.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد صرّح الجمعة بأنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مضاد خلال أيام عقب المحادثات النووية الأخيرة مع واشنطن. في المقابل، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يدرس خيار تنفيذ هجمات عسكرية محدودة ضد إيران.

وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتخلى عن السيطرة على مواردها من النفط والمعادن، لكنه أشار إلى إمكانية مشاركة شركات أميركية بصفة متعاقدين في مشاريع النفط والغاز داخل البلاد، في حال التوصل إلى تفاهمات مناسبة.