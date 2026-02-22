وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، قال ويتكوف إن الرئيس ترامب يشعر بالفضول والإحباط حيال عدم استجابة إيران لمطالب الولايات المتحدة رغم الضغوط العسكرية الممارسة عليها.

وقال: "أعتقد أن الرئيس أعطى كل تعليماته بشأن التفاوض وأيضا وضع الخطوط الحمراء. يجب أن نستعيد المواد المخصبة. لقد قالوا إن الأمر كله يتعلق ببرنامجهم المدني. بينما هم يقومون بعمليات تخصيب أكبر بكثير من العدد المطلوب للبرنامج المدني".

وأضاف: "أما بالنسبة للبرامج النووية فقد وصلت نسبة التخصيب إلى 60 بالمئة. وربما هم على بعد أسبوع من امتلاك مواد لصنع قنابل نووية وهذا أمر خطير. لذا يجب التمسك بهذا الأمر حتى يثبتوا العكس".

وأشار ويتكوف إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع من طهران إعلاناً رسمياً يؤكد أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مع تحديد خطوات عملية لإثبات ذلك، قائلاً إن من الصعب دفع إيران إلى هذا الموقف رغم "حجم القوة البحرية" المنتشرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مسؤول أميركي توقعه أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستطرح مسودة مقترح مضاد قريباً، في محاولة لدفع المسار التفاوضي قدماً.