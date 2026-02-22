وقال غراهام في تصريحات لموقع "أكسيوس" إنه يدرك المخاوف المرتبطة بأي عمليات عسكرية واسعة ضد طهران، لكنه يرى في الوقت ذاته أن اللحظة الراهنة قد تمثل فرصة لإحداث "تغيير تاريخي" داخل إيران، مشددا على أن الحسم في مثل هذه الملفات يتطلب قرارات حاسمة.

وأضاف أنه يكنّ "احتراما كبيرا" لترامب ويصفه بأنه رئيس مستقل، مشيرا إلى أن التاريخ سيحكم على قراراته في القضايا المصيرية، كما سيسجل موقفه هو أيضا بوضوح، سواء صبّ ذلك في صالحه أم لا.

وقبل أيام، كشف عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، إن القرار الأميركي بشأن إيران "اتُّخذ" بالفعل، معتبرا أن "كل هذه السفن لا تأتي إلى هنا لمجرد أن الجو جميل في هذا الوقت من السنة".

وقال غراهام في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل"، بثت على "سكاي نيوز عربية": "نحن بحاجة إلى عمل عسكري" ضد إيران.

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "مشروعا مشتركا بين الولايات المتحدة وإسرائيل للمساعدة في إضعاف قدرة إيران على قتل شعبها (في تلميح إلى الاحتجاجات الأخيرة) سيكون خبرا سارا في كثير من الأحيان".

وأضاف: "التغيير الحقيقي لا يأتي من دون تضحيات. هذا ما سنفعله. سنغير الوضع بطريقة أو بأخرى. المساعدة قادمة وستصبح حقيقة واقعة للشعب الإيراني".

وقال غراهام إن "القدرات العسكرية تُبنى الآن. نقطة التحول على بعد أسابيع لا أشهر. لهذا السبب أنا هنا. لهذا السبب لم أنم، لأنك ترى كيف ستسير الأمور، إما بشكل جيد أو سيئ للغاية".