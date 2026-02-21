وذكر زيلينسكي في خطابه المصور المسائي في كييف: "لقد نجحنا في تحييد مرتزقة روس كانوا يخططون لشن هجمات على مواطنينا".

وأضاف الرئيس الأوكراني قبيل أيام من الذكرى الرابعة للعملية الروسية في أوكرانيا: "إنها أسماء مشهورة للغاية، إن حقيقة أنه تم التمكن من منع مثل هذه الجرائم هو إنجاز عظيم".

وأوضح زيلينسكي أن الروس كانوا يعدون لهجمات ضد أفراد بالجيش الأوكراني، وضباط استخبارات وممثلين للإعلام الأوكراني وقد تم تحييد هذه الهجمات.

وشكر زيلينسكي السلطات على حماية المواطنين، ولم يذكر تفاصيل تتعلق بمحاولات الاغتيال التي أحبطت.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، دعا زيلينسكي مجددا إلى إشراك الأوروبيين، علما أنه من المقرر أن تنعقد اجتماعات مع الشركاء الأوروبيين الأسبوع المقبل.

وطالب زيلينسكي في حديث لوكالة فرانس برس الجمعة بانتشار قوات أوروبية مكلفة ضمان وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه "عند مسافة قريبة من خطة الجبهة".

وعبّر زيلينسكي عن أمله في "رؤية القوة على مسافة قريبة من خط الجبهة. طبعا، لا أحد يريد أن يكون على خطة الجبهة"، رغم أن "الاوكرانيين يريدون أن يكون شركاؤنا إلى جانبنا" عند هذا الخط.

وأكد زيلينسكي الجمعة أن جيشه استعاد في الأيام الأخيرة مساحات واسعة من الأراضي من القوات الروسية في الجنوب.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع فرانس برس أنه "حتى الآن، تم تحرير 300 كيلومتر مربع" في إطار هذا الهجوم المضاد الذي لا يزال مستمرا.