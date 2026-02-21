وذكرت أوكرانيا أن المصنع ينتج عدة أنواع من الصواريخ منها إسكندر قصيرة المدى وتوبول-إم العابرة ‌للقارات، مشيرة إلى أنه يقع في فوتكينسك بشرق موسكو.

وأضافت في بيان ‌على تيليغرام ‌أن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ فلامينغو محلية الصنع المطلقة من الأرض.

وذكر الجيش الأوكراني أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق ‌في الموقع.

وفي وقت سابق، ‌قال ألكسندر ⁠بريشالوف، حاكم منطقة أودمورتيا الروسية، إن موقعا هناك تعرض لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة.

وأضاف في مقطع ⁠مصور ‌نُشر على تلغرام "ألحق الهجوم أضرارا وتسبب ⁠في إصابات"، ولم يتطرق إلى مزيد ⁠من التفاصيل.

وتستخدم روسيا صواريخها الباليستية لتعزيز هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، ⁠مما أسفر عن انقطاع الكهرباء وإمدادات التدفئة عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة.

وقال الجيش الأوكراني إنه تمكن من استهداف محطة لمعالجة الغاز في منطقة سامارا الروسية.

ولم يصدر عن المسؤولين ‌الروس في منطقة سامارا أي تقرير يفيد بوقوع هجوم.