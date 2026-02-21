وأظهرت مقاطع فيديو، حددت وكالة فرانس برس موقعها على أنها من جامعة مرموقة للهندسة في طهران، اندلاع اشتباكات في صفوف حشد.

كما قالت وكالة أنباء "فارس": "اعتصام طلابي اليوم في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران".

وأضاف: "ردد عدد من الطلاب المحتجين شعارات ملكية خلال مسيرتهم في حرم الجامعة. في المقابل تواجدت مجموعة أخرى من الطلاب تحمل علم الجمهورية الإيرانية وتهتف بشعارات ثورية".

وتجمع طلاب مجددا في عدة جامعات في العاصمة السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر، ثم اتّسع نطاقها في الثامن من يناير وارتفع سقف مطالبها ليشمل مطالب سياسية.

وسقط أثناء الاحتجاجات أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بحسب السلطات التي تقول إن معظمهم عناصر أمن أو مارّة قُتلوا برصاص "إرهابيين" يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، تتهم منظمات حقوقية مقرها في الخارج السلطات بأنها استهدفت المتظاهرين عمدا.

وتقول منظمة هرانا (وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان) إن عدد القتلى فاق السبعة آلاف و غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، وإن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن ما كان يُفترض أن يكون "اعتصاما سلميا صامتا" لطلاب لإحياء ذكرى القتلى، عطّله أشخاص رددوا هتافات ضد سلطات البلاد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء فارس مجموعة تردد شعارات ملوحة بالأعلام الإيرانية في مواجهة حشد يرتدي أقنعة.

وحمل الفريقان ما بدا أنه صور تذكارية.

تأتي هذه التظاهرات في ظل ضغوط متزايدة على السلطات الإيرانية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في حين تنشر واشنطن قواتها قرب إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بعمل عسكري ضد طهران خلال حملة قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.