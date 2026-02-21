وبحسب وكالة "تسنيم"، يُعد هذا الصاروخ، الذي يُطلق عمودياً ويبلغ مداه 150 كيلومتراً، قادراً على إنشاء مظلة دفاع جوي إقليمية للوحدات البحرية من فئة "الشهيد سليماني"، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر ويضيف بُعداً عملياتياً جديداً إلى إمكانات البلاد.

وتمتاز المنظومة بقدرتها على الاكتشاف والاشتباك بشكل مستقل، فضلاً عن إمكانية ربطها بشبكة القيادة والسيطرة المتكاملة، الأمر الذي يعزز بقاء القطع البحرية في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية.

وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم وهي تدخل البحر المتوسط، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.

وكان كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمعوا في غرفة العمليات، الأربعاء، لمناقشة الوضع في إيران، وقالوا إن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "ستكون بكامل قوتها بحلول منتصف مارس"، وفقا لمسؤول أميركي مطلع على الأمر.