وجاءت تصريحات هاكابي خلال حوار مع الإعلامي تاكر كارلسون، الذي أشار إلى نص توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات، وهي مناطق تشمل معظم دول الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان، ردّ هاكابي قائلا إنه غير متأكد من وصول الأمر إلى هذا الحد، "لكنها ستكون قطعة كبيرة من الأرض".

وأضاف السفير الأميركي، المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكدا أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المشار إليها.

وجاءت المقابلة التي أُجريت داخل إسرائيل بعد أن قال كارلسون إنه تعرّض لـ"معاملة غريبة" لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وهو ما نفته سلطة المطارات الإسرائيلية، مؤكدة أنه لم يتم احتجازه أو تأخيره أو استجوابه.