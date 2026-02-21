وذكرت الوزارة في بيان أن عمليات الاعتراض شملت 24 مسيّرة فوق إقليم كراسنودار، و13 فوق شبه جزيرة القرم، وتسعاً فوق كل من كورسك وروستوف، وثماني فوق بيلغورود، وخمس فوق سامارا. كما أُسقطت أربع مسيّرات فوق بحر آزوف، وثلاث فوق ساراتوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق كل من فولغوغراد وفورونيج.

ولم يتسنّ التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

واتهمت الوكالة كييف باستخدام ما وصفته بـ"أساليب إرهابية"، تشمل هجمات بالطائرات المسيّرة وقصفا مدفعيا ضد أهداف مدنية داخل روسيا، بينما تقول موسكو إن عملياتها العسكرية تستهدف حصراً البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري ومواقع تجمع القوات.