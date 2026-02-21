وكان ترامب قد وصف الوضع في إيران بأنه "مأساوي للغاية"، قائلا إن آلاف المدنيين قُتلوا خلال فترة قصيرة، ومشيرا إلى أن الضغوط الأميركية حالت دون تنفيذ خطة إيرانية مزعومة لإعدام مئات المعتقلين.

رد إيراني وتشكيك بالأرقام

وفي منشور عبر منصة إكس، نفى عراقجي صحة الأرقام، داعيا واشنطن إلى نشر ما لديها من أدلة، ومؤكداً أن السلطات أعلنت "قائمة كاملة" تضم 3117 ضحية لما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الأخيرة"، بينهم نحو 200 من عناصر الشرطة.

وفي المقابل، نقلت رويترز عن منظمة هرانا توثيقها 7114 حالة وفاة مؤكدة، إضافة إلى 11700 حالة أخرى قيد التحقق، ما يبرز فجوة كبيرة بين الروايتين.

مظروف لم يُفتح

في تطور مواز، كشفت رويترز أن وسطاء سلموا الوفد الإيراني خلال جولة محادثات غير مباشرة مظروفا من الجانب الأميركي يتضمن مقترحات تتعلق ببرنامج الصواريخ.

وبحسب مصدر مطلع، رفض عراقجي فتح المظروف وأعاده فورا، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها رسالة سياسية تعكس تعثر المسار التفاوضي.

من جهته، شدد البيت الأبيض على أن موقف واشنطن ثابت ويتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تطوير قدرات تتيح إنتاجه، إضافة إلى وقف تخصيب اليورانيوم.

مهلة وتهديدات

ومنح ترامب طهران مهلة بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق، محذرا من "أمور سيئة للغاية" إذا فشلت المفاوضات، ومؤكدا للصحفيين أنه يدرس خيار شن هجوم محدود للضغط عليها. وقال لاحقاً إن الأفضل لإيران "التفاوض على اتفاق عادل".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين أن الخطط العسكرية بلغت مرحلة متقدمة، وسط تعزيزات عسكرية في الشرق الأوسط تثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

تفاهمات أولية لا تعني اتفاقا

وأوضح عراقجي أن المناقشات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أسفرت عن تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية رئيسية"، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني قرب التوصل لاتفاق نهائي. وأضاف أن المقترح الإيراني قد يُعرض على كبار المسؤولين خلال أيام، مع احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات خلال نحو أسبوع.

وأكد أن الخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى تعقيد فرص التوصل إلى تسوية.

تحذير أممي

من جهته، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه من تصاعد الخطاب والأنشطة العسكرية، داعياً الطرفين إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي لتسوية الخلافات.

نقاط الخلاف الجوهرية

قال عراقجي إن واشنطن لم تطالب خلال محادثات جنيف بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، كما أن طهران لم تعرض ذلك، موضحا أن النقاش يتركز على ضمان بقاء البرنامج النووي سلميا مقابل خطوات مرتبطة بالعقوبات.

بدوره، شدد البيت الأبيض على أن موقف الرئيس واضح: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أو القدرة على إنتاجه، ولا تخصيب اليورانيوم.