وذكرت قيادة الدفاع الجوي الأميركية الشمالية أنها اكتشفت وتعقبت طائرتين روسيتين من طراز "تو-95" وطائرتين من طراز "سو-35" وطائرة من طراز "إيه-50" تعملان بالقرب من مضيق بيرينغ، الخميس.

وردا على ذلك، أطلقت القيادة طائرتين من طراز "إف-16" وطائرتين من طراز "إف-35" وطائرة من طراز "إي-3" و4 طائرات لإعادة التزود بالوقود من طراز "كيه سي- 135" لاعتراض وتحديد ومرافقة الطائرات الروسية حتى غادرت المنطقة، وفقا لبيان صادر عن القيادة.

وجاء في بيان القيادة أن "الطائرات العسكرية الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".

وأشارت إلى أن هذا النوع من النشاط "يحدث بانتظام ولا يعتبر بمثابة تهديد".