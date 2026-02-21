وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم أساسا على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل اللجوء إلى خيارات أخرى.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن أي اتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية فقط قد يُعد مكسبا لـطهران، في إشارة إلى مخاوف داخل الولايات المتحدة من أن يؤدي اتفاق محدود النطاق إلى تعزيز موقف إيران دون معالجة ملفات أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن مسؤولي "البنتاغون" يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على إيران.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".

وأضافت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في البحرين".

وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.