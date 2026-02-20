وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".

وأضافت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في البحرين".

وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين واشنطن وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف ترامب خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يبحث بجدية خيار العمل العسكري في حال تعثر المفاوضات: "أقصى ما يمكنني قوله هو أنني أدرس هذا الأمر".

وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيزاتها العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط، اتخذت إيران خطوات للإشارة إلى جاهزيتها للحرب، شملت تحصين مواقعها النووية وإعادة بناء منشآت إنتاج الصواريخ.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية اطلعت عليها "رويترز" قيام طهران بإصلاح منشآت صاروخية حيوية تضررت في صراع يونيو الماضي مع إسرائيل.

وذكر مسؤول أميركي رفيع أن إيران ستقدم مقترحا مكتوبا بشأن كيفية معالجة المخاوف الأميركية.

ودعا ترامب طهران الأربعاء إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة على "طريق السلام"، قائلا: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط جدا. لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا كانوا يمتلكون سلاحاً نوويا".

تهديدات بإغلاق مضيق هرمز

هددت طهران في السابق بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم، وهي خطوة من شأنها خنق نحو خُمس تدفقات النفط العالمية.

والتقى مفاوضون إيرانيون وأميركيون الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم اتفقوا على "مبادئ توجيهية".

غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت الأربعاء إن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن بعض القضايا.

وأبدت إيران مقاومة لتقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، رغم تأكيدها أنه لأغراض سلمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد اتهمتا طهران في السابق بالسعي إلى تطوير قنبلة نووية.

