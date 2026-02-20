وقال ترامب إن الرسوم الجمركية تمثل قضية "أمن قومي" في المقام الأول، مشيرا إلى أنه فرضها بالأساس "لإعادة العظمة للولايات المتحدة".

وفي تحدي لقرار المحكمة العليا، أعلن ترامب أنه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأضاف أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".

وتابع: "اعتبارا من الآن ستظل جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ساري".

وشكك ترامب في الدوافع وراء حكم المحكمة، وقال إنها "تأثرت بالمصالح الأجنبية". وتساءل: "كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد ولا يمكنني أن أفرض أي تعرفة على بلد آخر؟".

وأضاف ترامب أن الدول الأخرى "سعيدة للغاية" بهذا القرار حاليا، لكنه استدرك محذرا: "إنهم لن يفرحوا طويلا".

وفي وقت سابق من الجمعة، ألغت المحكمة العليا الأميركية، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار، الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها على كل الدول تقريبا.

وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح "بشكل واضح للغاية" الكونغرس السلطة لفرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس: "لم يمنح واضعو الدستور أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية".

وكتب القاضي بريت كافانو في مذكرة اعتراض على القرار: "إن الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة. لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة".

ولم تناقش الأغلبية ما إذا كان يمكن للشركات أن تسترد المليارات التي دفعتها جماعيا كرسوم جمركية.