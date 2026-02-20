وصرح زيلينسكي: "يقول الأميركيون والروس إنه إذا أردتم أن تنتهي الحرب غدا، أخرجوا من دونباس".

ويضم هذا الحوض المنجمي منطقتي لوغانسك ودونيتسك. ولا يزال الجيش الأوكراني يسيطر على 20 بالمئة من المنطقة الثانية.

كما أشار زيلينسكي إلى أن كييف تريد انتشار قوات دولية مكلفة بضمان وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه، "على مسافة قريبة من خط الجبهة".

وقال: "نأمل أن نرى القوة على مسافة قريبة من خط الجبهة. طبعا، لا أحد يريد أن يكون على خط الجبهة"، رغم أن "الأوكرانيين يريدون أن يكون شركاؤنا إلى جانبنا" عند هذا الخط.

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها تضغط لإجراء انتخابات في أوكرانيا إبان الحرب، كونها تعتبر ذلك سبيلا لإطاحته.

وقال: "لنكن صادقين، يريد الروس فقط أن يحل محلي شخص آخر. لا أحد في أوكرانيا يريد انتخابات خلال الحرب. الجميع يخشون أثرا مدمرا، وانقساما للمجتمع".

وأوضح الرئيس الأوكراني أيضا أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ترشحه لانتخابات مقبلة.