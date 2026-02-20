وتابع ترامب خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يبحث بجدية خيار العمل العسكري في حال تعثر المفاوضات: "أقصى ما يمكنني قوله هو أنني أدرس هذا الأمر".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث تصر الإدارة الأميركية على ضرورة إبرام اتفاق شامل يضمن وقف الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل.

تعثر الدبلوماسية ونذر التصعيد

وانتهت محادثات غير مباشرة عقدت الثلاثاء بين مفاوضين إيرانيين وأميركيين دون اختراق ملموس.

وبينما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالاتفاق على "مبادئ توجيهية"، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن طهران لم تعترف بـ "الخطوط الحمراء" التي حددها الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض تلقى إيجازا يفيد بأن الجيش الأميركي قد يكون مستعدا لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، عقب تعزيزات مكثفة للأصول الجوية والبحرية في المنطقة.